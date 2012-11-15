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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕收在一周高位,主要反对党领袖支持利率设在零或零以下

路透东京11月15日电---日股日经指数周四在活跃交投中收于一周高位,此前日本主要反对党--自民党领袖安倍晋三称希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.[ID:nSB2102375]

日经指数.N225收涨1.9%,报8,829.72点.东证股价指数.TOPX跳涨2.1%,报737.51点.(完)

--编译 许娜;审校 戴素萍

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