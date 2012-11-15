〔中国股市〕沪综指收跌1.2%至逾一个半月新低,大盘步入下行轨道

路透北京11月15日电---中国股市沪综指周四收跌1.2%至逾一个半月新低.资源、电信类股票成为杀跌主力,两市无明显活跃板块.分析师指出,十八大会议闭幕宣告维稳行情结束,预计大盘将继续运行在下行通道中,短期跌破2,000点的可能性较大.

沪综指.SSEC收报2,030.290点,跌25.129点或1.22%,此前收盘低点为9月26日的2,004.17点.上海A股今日成交亿370元人民币,较上日的358亿元略增.

"十八大会议结束后,维稳行情步入尾声,市场继续运作在下降通道中.我们认为短期跌破2,000点的可能性较大,建议投资者加强风险控制."山西证券策略分析师杜亮称.

他并认为,预计十八大后反腐工作可能成为下阶段的重点工作之一,"腐败活动和经济活动密切相关,反腐工作对短期经济影响明显,股票市场同时受到经济景气和资金流出的双面影响,故存在继续下行压力".