〔全球贵金属〕全球第三季黄金需求下滑,中国需求降温是主因--WGC

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦11月15日电---世界黄金协会(WGC)表示,截至9月的三个月里全球黄金需求较上年同期的创纪录水准下滑11%,主要是中国经济放缓导致需求降温,不过印度需求增加,帮助抑制的黄金需求的大幅下滑.
WGC周四公布的季度需求趋势报告显示,7-9月中国黄金消费下滑8%至176.8吨,经济增长放缓冲击到珠宝和投资需求.
中国金币和金条投资需求下滑12%至53吨,珠宝消费减少5%至123.8吨.
WGC的执行董事Marcus Grubb表示,"中国需求下滑和第三季经济增长疲软同时发生."
其还表示,"目前有迹象显示中国经济形势企稳,且复苏开始...刺激措施可能开始生效,并且经济已然触底."
"若果真如此,第四季将不会见到这种中国需求疲弱的现象,"他称.
中国是仅次于印度的第二大黄金消费国.上一季印度需求增长9%至223.1吨,逆转此前三个季度趋势,被抑制的潜在消费需求提振了市场.
上半年由于曾遭遇珠宝商罢工、以及进口税大增且适合结婚的吉利日子较少,买需因而受到影响.
"我们终于开始看到印度市场买气再度回笼,"Grubb表示."从一些例证来看,第四季需求的展望应不错--例如孟买市场溢价再度处于高位、而你也可以从卢比的走势见到卢比价格已经比较温和了."
不过世界黄金协会表示,印度消费者黄金需求今年前三季仍减少24%,今年全年不太可能录得净成长.(完)
--编译 田建华/石冠兰;审校 李婷仪/高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。