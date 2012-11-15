〔全球贵金属〕全球第三季黄金需求下滑,中国需求降温是主因--WGC

路透伦敦11月15日电---世界黄金协会(WGC)表示,截至9月的三个月里全球黄金需求较上年同期的创纪录水准下滑11%,主要是中国经济放缓导致需求降温,不过印度需求增加,帮助抑制的黄金需求的大幅下滑.

WGC周四公布的季度需求趋势报告显示,7-9月中国黄金消费下滑8%至176.8吨,经济增长放缓冲击到珠宝和投资需求.

中国金币和金条投资需求下滑12%至53吨,珠宝消费减少5%至123.8吨.

WGC的执行董事Marcus Grubb表示,"中国需求下滑和第三季经济增长疲软同时发生."

其还表示,"目前有迹象显示中国经济形势企稳,且复苏开始...刺激措施可能开始生效,并且经济已然触底."

"若果真如此,第四季将不会见到这种中国需求疲弱的现象,"他称.

中国是仅次于印度的第二大黄金消费国.上一季印度需求增长9%至223.1吨,逆转此前三个季度趋势,被抑制的潜在消费需求提振了市场.

上半年由于曾遭遇珠宝商罢工、以及进口税大增且适合结婚的吉利日子较少,买需因而受到影响.

"我们终于开始看到印度市场买气再度回笼,"Grubb表示."从一些例证来看,第四季需求的展望应不错--例如孟买市场溢价再度处于高位、而你也可以从卢比的走势见到卢比价格已经比较温和了."

不过世界黄金协会表示,印度消费者黄金需求今年前三季仍减少24%,今年全年不太可能录得净成长.(完)