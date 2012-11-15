〔日本股市〕日股创一个月最大单日百分比升幅,受惠于安倍晋三的言论(更新版)

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路透东京11月15日电---日股日经指数周四在活跃交投中收于一周高位,此前日本主要反对党--自民党领袖安倍晋三称希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.[ID:nSB2102375]

但索尼(6758.T)暴跌8.9%,此前该公司称将通过出售可转债筹资19亿美元,其中三分之一将用于投资奥林巴斯(7733.T).索尼也是今日主板成交最热络的个股.

安倍晋三的言论,将日圆兑美元压至六个半月低位80.83,这对日本出口商是一种提振.他被视作下届首相的热门人选.

日经指数.N225收涨1.9%,报8,829.72点,触及一周高位.这是一个月来最大单日百分比涨幅.东证股价指数.TOPX跳涨2.1%,报737.51点.