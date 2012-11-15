〔日本股市〕日股创一个月最大单日百分比升幅,受惠于安倍晋三的言论(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
路透东京11月15日电---日股日经指数周四在活跃交投中收于一周高位,此前日本主要反对党--自民党领袖安倍晋三称希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.[ID:nSB2102375]
但索尼(6758.T)暴跌8.9%,此前该公司称将通过出售可转债筹资19亿美元,其中三分之一将用于投资奥林巴斯(7733.T).索尼也是今日主板成交最热络的个股.
安倍晋三的言论,将日圆兑美元压至六个半月低位80.83,这对日本出口商是一种提振.他被视作下届首相的热门人选.
日经指数.N225收涨1.9%,报8,829.72点,触及一周高位.这是一个月来最大单日百分比涨幅.东证股价指数.TOPX跳涨2.1%,报737.51点.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。