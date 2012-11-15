〔中国债市〕利率互换中长端继续小涨,十八大结束后关注政策动向

路透上海11月15日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周四中长端继续小涨,尽管现券显转暖迹象,资金面也依旧宽裕,但公开市场逆回购利率的稳势使IRS缺乏下行空间,政策面的不确定性亦令机构预期相对谨慎,IRS在震荡中仍呈缓慢抬升格局.

交易员并指出,中国十八大已闭幕,市场普遍关注十八大结束后货币政策冰冻期能否打破,在局势明朗前,IRS难出现突破性走势.

"五年的又上了一点,感觉最近五年的一直在慢慢往上爬,"上海一券商交易员称.

银行间资金市场周四回购加权利率隔夜和七天品种微跌,虽然央行公开市场逆回购操作再次缩量,但今日法定存款准备金清算日有望退款,为近期持续走宽的资金面锦上添花.交易员指出,当前机构资金的融出难度大于借钱难度.[CN/CN]

中国共产党新一届领导核心--七位中央政治局常委周四正式亮相,其中习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席.其他六位常委还包括李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.[ID:nSB2102451]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2360/ 3.3540 3.1750/ 3.2642 3.2750/ 3.3700 3.3933/ 3.4867 3.3920/ 3.6700

周三 3.2186/ 3.3229 3.1475/ 3.2425 3.2483/ 3.3433 3.3600/ 3.4583 3.3650/ 3.6667

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变动+0.0174/+0.0311 +0.0275/+0.0217 +0.0267/+0.0267 +0.0333/+0.0284 +0.0270/+0.0033

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)