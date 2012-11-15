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债券 | 2012年 11月 15日 星期四 15:17 BJT

〔欧元债市〕德债开高,美国财政悬崖忧虑萦绕

路透伦敦11月15日电---德国公债周四开高,因美国财政悬崖磋商僵局久拖不决,恐将经济拖回衰退,令市场感到忧心.

美国总统奥巴马周三表示,共和党必须同意提高富裕阶层的税收,这是达成预算协议的第一步.[ID:nSB2101433]

德债期货FGBLc1小涨21个跳动点,报143.35.

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