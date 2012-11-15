〔欧元债市〕德债开高,美国财政悬崖忧虑萦绕

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦11月15日电---德国公债周四开高,因美国财政悬崖磋商僵局久拖不决,恐将经济拖回衰退,令市场感到忧心.
美国总统奥巴马周三表示,共和党必须同意提高富裕阶层的税收,这是达成预算协议的第一步.[ID:nSB2101433]
德债期货FGBLc1小涨21个跳动点,报143.35.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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