〔东京汇市〕日圆下挫,因日本自民党党首呼吁央行大力放松货币政策

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 日本自民党党首安倍晋三再次要求日本央行进一步放松政策
* 12月选举前的民调显示,安倍领导的反对党支持率领先
* 美元兑日圆触及六个半月高位
路透新加坡11月15日电---日圆兑美元周四触及六个半月低位,因日本主要反对党党首安倍晋三要求日本央行采取大胆的货币宽松举措,以刺激经济增长.安倍在下月选举前的民调中领先.
日本自民党领袖安倍晋三周四称,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.[ID:nSB2102375]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。