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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 15:31 BJT

〔东京汇市〕日圆下挫,因日本自民党党首呼吁央行大力放松货币政策

* 日本自民党党首安倍晋三再次要求日本央行进一步放松政策

* 12月选举前的民调显示,安倍领导的反对党支持率领先

* 美元兑日圆触及六个半月高位

路透新加坡11月15日电---日圆兑美元周四触及六个半月低位,因日本主要反对党党首安倍晋三要求日本央行采取大胆的货币宽松举措,以刺激经济增长.安倍在下月选举前的民调中领先.

日本自民党领袖安倍晋三周四称,希望日本央行将利率设在零或零以下,以促进放贷.[ID:nSB2102375]

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