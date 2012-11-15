〔欧洲金融〕希腊需要减记债务,西班牙应申请救助--ECB管委柯恩

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透布鲁塞尔11月15日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员柯恩表示,要解决希腊问题,可能需要至少减记部分债务,而且西班牙急需寻求援助.
据比利时报纸De Standaard周四报导,柯恩在根特大学的一次讨论会上做出上述讲话.
柯恩在希腊问题上的看法似乎与国际货币基金组织(IMF)的立场一致,IMF也认为希腊的债务必须减记,负担才是可控的.
而欧元区纾困基金最大的出资国德国,则一再反对欧元区政府减记希腊债务的提议,称这不合法.
此外,柯恩对西班牙的状况也表示关注,最近几日该国10年期公债收益率(殖利率)又回升至6%左右.
De Standaard称,柯恩认为"西班牙急需申请紧急救助.他还说,如果金融市场再次陷入不安,就不知道欧洲央行还有什么办法了.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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