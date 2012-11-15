〔欧洲金融〕希腊需要减记债务,西班牙应申请救助--ECB管委柯恩

路透布鲁塞尔11月15日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员柯恩表示,要解决希腊问题,可能需要至少减记部分债务,而且西班牙急需寻求援助.

据比利时报纸De Standaard周四报导,柯恩在根特大学的一次讨论会上做出上述讲话.

柯恩在希腊问题上的看法似乎与国际货币基金组织(IMF)的立场一致,IMF也认为希腊的债务必须减记,负担才是可控的.

而欧元区纾困基金最大的出资国德国,则一再反对欧元区政府减记希腊债务的提议,称这不合法.

此外,柯恩对西班牙的状况也表示关注,最近几日该国10年期公债收益率(殖利率)又回升至6%左右.

De Standaard称,柯恩认为"西班牙急需申请紧急救助.他还说,如果金融市场再次陷入不安,就不知道欧洲央行还有什么办法了.(完)