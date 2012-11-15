培生集团称无意出售《金融时报》

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路透巴塞罗那11月14日电---英国媒体集团培生(Pearson)(PSON.L)并无出售《金融时报》(FT)的计划，也不考虑出售旗下企鹅出版社(Penguin)与兰登书屋(Random House)合并后的股权。

Pearson财务长弗雷斯通(Robin Freestone)周三在摩根士丹利科技、媒体和通信大会上表示，Pearson不会放弃近年来表现逊色于其教育事业的这两部分业务。

Pearson在10月3日宣布，其国际教育部门负责人约翰·费伦(John Fallon)将在年底前接替玛乔丽·斯卡尔迪诺(Marjorie Scardino)担任首席执行官。此后，关于出售FT和企鹅出版社的猜测升温。

Pearson随后在10月晚些时候宣布，该公司将与贝塔斯曼成立世界上最大的图书出版集团，和亚马逊(AMZN.O)、苹果(AAPL.O)等主要零售商更好竞争。

弗雷斯通在巴塞罗那的会议上表示：“毫无疑问，在我们完成的所有业务中，拥有47%的企鹅-兰登股权比拥有100%企鹅股权更有价值。我们希望长期持有47%的股权。”

根据协议，Pearson可在三年后将其股权出售给贝塔斯曼。如果后者拒绝购买，合资公司或将举债向双方支付股息。任何一方都可在五年后要求上市。

弗雷斯通称，该协议是对少数股东的明智保护，而非有意退出该业务。（完）