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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 15:52 BJT

〔韩国汇市〕韩元因美国财政忧虑再起而下滑,公债价格升高

路透首尔11月15日电---韩国韩元/美元KRW=周四下跌,跟随本地股市跌势,因对美国能否解决财政困境的忧虑令投资者从风险资产抽身.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,086.7,周三收盘为1,084.9.

美国总统奥巴马再度呼吁首先考虑对富裕阶层增税[ID:nSB2101433],这引发市场担心与共和党的预算战役将延迟不决,抑制投资者意愿.

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