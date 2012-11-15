〔全球金市〕现货金尾随股市下跌,关注中东情势

路透新加坡11月15日电---金价周四下跌,因股市下滑,但中东紧张情势和对美国财政悬崖的担忧,料将提振黄金的避险魅力及刺激买盘. 所谓的财政悬崖是预计2013年年初实施的政府减支及增税措施,将可降低美国的预算赤字,但亦可能把美国经济拖入衰退. 0701GMT,现货金XAU=下跌3.01美元至每盎司1,723.04美元.上周五金价曾触及三周高点约1,738美元,当时市场预期美国总统奥巴马获得连任后,美国货币政策将保持宽松.