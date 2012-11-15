〔中国能源〕发改委将于周五凌晨下调汽柴油零售价--安迅思息旺能源

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京11月15日电---中国能源网站---安迅思息旺能源周四报导称,国家发改委将于周五(16日)凌晨下调成品油价,汽油和柴油零售价分别下调310和300元人民币/吨,折合0.22和0.26元/升.
据该网站统计,以9月7日为基准期计算,截至11月14日时,布伦特/迪拜/辛塔加三地原油加权均价连续移动变化率已下降4.36%.
中国最近一次调整油价是在今年9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.[ID:nSB1771916](完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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