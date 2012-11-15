〔金属期市〕LME期铜持平,美国财政悬崖构成拖累但中国前景提供支撑

路透上海11月15日电---伦敦期铜周四持平,因逐渐逼近的美国"财政悬崖"损及人气,但中国经济下滑态势停止的迹象提供给市场支撑.

近期的数据显示,10月中国经济可能已触底回升,这提振了铜市的人气.不过投资者避免大举购买,因库存居高不下且担心美国可能出现的财政危机.