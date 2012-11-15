〔欧洲个股〕芯片设备制造商ASML预计2013年存储芯片市场"相当黯淡"

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透巴塞罗那11月15日电---全球领先的晶片(芯片)制造设备供应商ASML (ASML.AS)表示,预计2013年存储芯片需求低迷,尽管近几周NAND存储芯片价格上涨.
在摩根士丹利组织的一个会议上,ASML首席财务官Peter Wennink称,存储芯片将在2013年迎来"相当黯淡的前景".
他还称自己并不指望NAND芯片价格上涨,但公司将建立缓冲以应对这种情况.
不过他表示,逻辑芯片行业的需求依然强劲,并补充道,2013年下半年是重头,因为28纳米技术将在当年稍晚引入.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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