〔欧洲个股〕芯片设备制造商ASML预计2013年存储芯片市场"相当黯淡"

路透巴塞罗那11月15日电---全球领先的晶片(芯片)制造设备供应商ASML (ASML.AS)表示,预计2013年存储芯片需求低迷,尽管近几周NAND存储芯片价格上涨.

在摩根士丹利组织的一个会议上,ASML首席财务官Peter Wennink称,存储芯片将在2013年迎来"相当黯淡的前景".

他还称自己并不指望NAND芯片价格上涨,但公司将建立缓冲以应对这种情况.

不过他表示,逻辑芯片行业的需求依然强劲,并补充道,2013年下半年是重头,因为28纳米技术将在当年稍晚引入.(完)