〔路透基点〕山东宏桥新型材料继9月后再度入市寻求贷款--RLPC

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港11月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,山东宏桥新型材料有限公司在两个月前签下5亿美元三年期商品相关类融资案后,目前再度回到市场.
一位熟悉情况的消息人士称,山东宏桥正在寻求2亿美元规模新贷款,并寻求组建一支银团,据称摩根大通正在试探9月交易时的牵头行和簿记行的意向,当时的5亿美元贷款已于9月7日签约.
银团或包括约四至五家银行,预计要到2013年初才会进入进入一般联合贷款阶段.
新贷款的年期将与9月贷款案相同,但平均贷款年限略长,为两年左右,预计定价料略低于前次交易.
9月贷款的最高综合收益为501个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点,平均贷款年限为1.75年.
9月贷款案最初公布时规模曾在3.50亿美元,但在11家银行加入后,规模增至5亿美元.这些银行包括牵头行中国民生银行、First Gulf Bank、荷兰银行、国泰世华银行、东方汇理银行、荷兰国际银行和摩根大通.
新贷款的结构与9月交易相似.外资银行将可直接向境内借款人贷款.
在该结构下,山东宏桥将通过向特约购买方交付铝锭的方式来偿还贷款.随后该购买方将把款项转到一个境内的第三方账户,该账户将按月偿还贷款.
此外,额度还严格设定了条款,限制杠杆比率和现金过度流出,其中包括总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比例上限、境内债务与EBITDA比例上限、最低利息保障倍数和债务偿付比率.
宏桥是中国第四大铝生产商及第二大民营铝生产商.集团2011年3月于港交所上市.截止2012年9月7日,集团市值为186亿港元(24亿美元).在2012年6月30日止前六个月中,集团营收为126亿元人民币(20亿美元),EBITDA为47亿元人民币(7.39亿美元).(完)
--编译 洪曦;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。