〔路透基点〕山东宏桥新型材料继9月后再度入市寻求贷款--RLPC

路透香港11月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,山东宏桥新型材料有限公司在两个月前签下5亿美元三年期商品相关类融资案后,目前再度回到市场.

一位熟悉情况的消息人士称,山东宏桥正在寻求2亿美元规模新贷款,并寻求组建一支银团,据称摩根大通正在试探9月交易时的牵头行和簿记行的意向,当时的5亿美元贷款已于9月7日签约.

银团或包括约四至五家银行,预计要到2013年初才会进入进入一般联合贷款阶段.

新贷款的年期将与9月贷款案相同,但平均贷款年限略长,为两年左右,预计定价料略低于前次交易.

9月贷款的最高综合收益为501个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点,平均贷款年限为1.75年.

9月贷款案最初公布时规模曾在3.50亿美元,但在11家银行加入后,规模增至5亿美元.这些银行包括牵头行中国民生银行、First Gulf Bank、荷兰银行、国泰世华银行、东方汇理银行、荷兰国际银行和摩根大通.

新贷款的结构与9月交易相似.外资银行将可直接向境内借款人贷款.

在该结构下,山东宏桥将通过向特约购买方交付铝锭的方式来偿还贷款.随后该购买方将把款项转到一个境内的第三方账户,该账户将按月偿还贷款.

此外,额度还严格设定了条款,限制杠杆比率和现金过度流出,其中包括总债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比例上限、境内债务与EBITDA比例上限、最低利息保障倍数和债务偿付比率.

宏桥是中国第四大铝生产商及第二大民营铝生产商.集团2011年3月于港交所上市.截止2012年9月7日,集团市值为186亿港元(24亿美元).在2012年6月30日止前六个月中,集团营收为126亿元人民币(20亿美元),EBITDA为47亿元人民币(7.39亿美元).(完)