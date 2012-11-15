〔中国国企〕1-10月利润同比降幅收窄至8.3%,10月环比增1.7%--财政部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京11月15日电---随着中国经济的探底企稳,1-10月中国国有企业累计实现利润同比降幅继续缩窄,自1-9月的11.4%收至8.3%.
财政部周四数据显示,从10月单月来看,利润环比增幅为1.7%,低于9月的2.8%,但保持7月环比下降11.6%之后的升势.
1-10月,国有企业累计实现营业总收入33.8万亿元人民币,同比增长10%;利润总额则为1.75万亿元.其中,中央管理企业10月单月利润环比降2.4%,地方国企则环比增8.2%.
分行业看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、电子行业、汽车行业等;实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、建材行业、交通行业、机械行业等.与上月基本一致.
中国最新公布的10月经济数据,在进一步确认经济企稳回升的同时,也为黯淡的全球经济增添了一抹亮色.中国经济"有惊无险"实现软着陆.国家发改委主任张平在十八大期间亦表示,10月中国经济企稳的迹象更加明显,完全有信心实现今年经济发展的目标.[ID:nSB2095909].(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。