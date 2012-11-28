《特别报导》资本新规将添中国次级债风险"雷区",农商行两单悄然先行

* 资本新规逼近,银行争发次级债

* 两单特别版次级债悄然"摸石头过河"

* "核销和转股"条款对投资者如潜藏地雷

* "新版"次级债尝试资本工具创新方向

* 风险溢价料提高,明年中小银行次级债或难销

作者 赵红梅

路透北京11月28日电---武汉农村商业银行8月底静悄悄地发行了一单12亿元"特别版"次级债,如同石子投入湖中,至今仍涟漪阵阵,只因发行文件中多了条"核销或转股条件",即当发生触发事件时,该期债券将被立即核销或转为普通股.

无独有偶,间隔三个月后,北京农村商业银行将于12月发行至多51亿元人民币次级债.据路透了解,这款债券募集说明书中亦有相同的"核销或转股"条款.

这两款特殊次级债的发出主因"中国版"巴塞尔协议III将于明年1月1日起施行,监管层对银行资本提出更严格要求,规定商业银行从明年起发行的次级债必须满足"含有减记或转股的条款"等11项标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用.

市场人士普遍预计,明年商业银行补充资本渠道还要待银监会《资本工具创新指导意见》颁布具体细则,但因缺乏创新工具,料仍倚重次级债,发行规模料不逊今年,发行利率上行是大概率事件,因有"减记或转股"条款,则保险等机构投资者持有会更加慎重,中小金融次级债或难销.

不过让不少市场人士"搞不懂的"是:在四季度抢发次级债的末班车上,新发出的宁波银行(002142.SZ)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、曲靖市商业银行等众多次级债的发行文件并无此特殊条款.

武汉农商行的相关负责人向路透表示,附加的这一特殊条款是送材料银监会审核时,监管层要求加上的.目前一些农商行等也来向他们咨询过,但后期发行加不加则是未知.

接近银监会的人士对路透表示,两单特别版次级债均由银监会的合作部来审核,他们反馈意见让银行添加这一特殊条款,以达到合格工具标准,然银行一部、二部等并未做同样要求,"目前监管标准未统一,各部门执行标准不太一致.目前试点资本工具创新意味浓重."

在今年剩余一个多月间,多家商业银行开始抢登发次级债的"末班车".粗略估计,在年关将近的一个多月时间内,商业银行将发行次级债融资约1,500亿元,而今年前11个月的次级债发行总量已逾1,000亿元.

近期农业银行(601288.SS)(1288.HK)宣布将发行总额不超过500亿元人次级债,建设银行发行400亿元、招商银行(600036.SS)(3968.HK)230亿、宁波银行发行30亿、中国银行(3988.HK)(601988.SS)发行230亿元次级债等.

2003年底,银监会出台了相关通知,允许商业银行将符合规定条件的次级债计入银行附属资本.兴业(601166.SS)、招商、浦发(600000.SS)等银行率先发行了次级债.2009年以来,次级债发行现井喷式增长,并已成为商业银行附属资本补充的首要工具.

次级债是指固定期限不低于五年(包括五年),除非银行倒闭或清算,不用于弥补银行日常经营损失,且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务.中国国内现已有近50家商业银行发行了160余支次级债,融资规模已近1万亿元.

中国商业银行2005年以来次级债发行规模图可见(r.reuters.com/suh34t)

次级债融资浪潮此起彼伏的背后,正是巴塞尔协议Ⅲ实施带来的资本补充重压.中国银监会副主席周慕冰表示,银监会将大力推动商业银行资本工具创新,相关细则将适时发布,以拓展商业银行的融资渠道,缓解融资压力.[ID:nSB2105731]

**资本创新工具的尝试**

接近银监会人士表示,为了给商业银行减压,银监会规定今年底前发行的次级债,即便不含有减记或转股条款,仍可以计入监管资本,但自明年1月1日起按年递减10%,直到2021年底彻底退出.

"所以现在次级债里有'核销和转股'就算合格资本工具,没有这个条款对银行不利,因为要扣减的,明年没有这个条款的次级债就发不出来,"上述人士透露称,目前的次级债最好是有这个条款,"银行不愿加,我们也不干涉".

专业人士向路透解释道,核销实际就是100%减记,之所以两单次级债均采用核销,是因中国未实现利率市场化,减记条款施行复杂且不好定价.

于是,武汉农商行尝到了头啖汤,这款次级债发行书第22条规定,当发生触发事件时,债券将被立即核销或转为普通股,触发条件是以下两者较早者:当银监会认定若不进行核销发行人将无法生存;银监会认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存.

武汉农商行8月29日发行了12亿元10年期固息次级债,票面利率为6.50%,主承销商为瑞信方正证券.

因武汉农商行的资产规模并未过2,000亿,不在大型保险机构投资范围,因此该支债券发出,并未引起市场广泛关注.且该支债券关于特殊条款的提示寥寥,而评级公司给出的评级报告亦无上述特殊条款,语焉不详让部分市场人士有所困惑.

为这款次级债做出A+评级的联合资信评估公司相关负责人对路透表示,因评级报告早在2月就已出具,而主承销商后续才添加"减记和转股"条款,添加原因主要出于资本新规考虑.

北京农村商业银行的次级债募集说明书与武汉农商行相仿,亦向投资人提到了"次级性风险":"发行人如发生破产清算,投资者可能无法获得全部或部分的本金和利息."该行并称,在确定债券利率时,已考虑了受偿顺序风险.

一位国有大型券商固定收益部人士分析道,农商行可能因为房地产贷款和不良贷款率均较高,且业务快速发展导致资本消耗明显,因此要符合监管层对资本工具的监管新要求,才提前有针对性地试点推出资本创新工具,发行附带减记或转股条款的次级债.

但这一说法被武汉农商行次级债的主承销商--瑞信方正相关人士否认.他表示,"报材料时(银监会)要加进来的,并不是针对农商行.等明年,所有的次级债肯定都要添加这个条款了."

"这两单次级债算是资本创新工具的尝试,是否可能成为明年其他商业银行有针对性地开拓资本工具、缓解资本压力的重要渠道,还有待观察,"中信建投一位承销商说,主因是目前银行业没有达成共识怎么发次级债,所以会存在"老版"和"新版"问题.

接近银监会的人士透露,银监会近期在对关于商业银行资本工具创新的指导意见稿征求意见,对次级债等二级资本工具在"减记和转股"上有具体规定,"但目前内部各部(门)对监管标准把握不一样,有部门审核次级债时,可能让银行发债时提前加上了."

今年6月,银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,明确了核心一级资本(普通股、优先股等)、其他一级资本和二级资本(混合资本债务、长期次级债务工具等)等资本工具的合格标准,特别强调了其它一级和二级资本工具须具有"可转股"或"可减记"条款,但并未详细列出各级资本所包含的具体工具.

"这是为创新资本工具预留制度空间,只要符合相应的资本标准,经过银监会认可就可纳入该类别的监管资本,"中国农业银行董事长蒋超良此前撰文时称.