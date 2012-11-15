主要国家经济指标预测--11月16日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余88
0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74
全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差66
1400 美国整体资本净流入(亿美元) 9月 -- 900
外资净买入美国公债(亿美元) -- 429
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
产能利用率 78.3% 78.3%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月9日当周 -- 126.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 +0.2% 持平
0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.2%
(较上年同期)(未经季节调整) +0.4% +0.8%
0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.5%
(较上年同期) -2.4% -2.9%
0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.8% 持平
(较上年同期) +0.6% +1.7%
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -0.6% -0.7%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1330 美国实质所得(较前月) 10月 -0.2% --
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 负5.22 负6.70
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月10日当周 43.9 37.5
初请失业金人数四周均值(万人) 38.375 --
续请失业金人数(万人) 11月3日当周 333.4 321
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.4% +0.3%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负10.7 正2.0 (完)
--整理 隋芬;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。