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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--11月16日****

路透11月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余88

0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74

全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差66

1400 美国整体资本净流入(亿美元) 9月 -- 900

外资净买入美国公债(亿美元) -- 429

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.4%

产能利用率 78.3% 78.3%

1530 美国ECRI一周领先指标 11月9日当周 -- 126.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 +0.2% 持平

0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.2%

(较上年同期)(未经季节调整) +0.4% +0.8%

0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.5%

(较上年同期) -2.4% -2.9%

0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.8% 持平

(较上年同期) +0.6% +1.7%

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -0.6% -0.7%

1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1330 美国实质所得(较前月) 10月 -0.2% --

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 11月 负5.22 负6.70

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月10日当周 43.9 37.5

初请失业金人数四周均值(万人) 38.375 --

续请失业金人数(万人) 11月3日当周 333.4 321

1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.4% +0.3%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负10.7 正2.0 (完)

--整理 隋芬;审校 戴素萍

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