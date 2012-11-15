鲍尔默暗示微软将开发更多自有设备

(本文由路透中文网编译)

路透加州圣克拉拉11月14日电(记者 Noel Randewich)---微软(MSFT.O)首席执行官鲍尔默表示，该公司将着眼更多能够开发自有设备的机会。这或将令微软与其硬件合作伙伴同台竞争，也为未来的微软品牌手机打开大门。

微软上月推出了Surface平板电脑。

鲍尔默周三在加州圣克拉拉的科技业大会上表示：“我希望我们的合作伙伴在未来五年打造的Windows设备占据绝大部分份额吗？答案是绝对肯定的。 ”

“但极其明显的是，在硬件和软件之间有创新机会，这是微软绝对不能不利用的。”

微软已经打造了Xbox游戏主机以及Surface平板电脑，在鲍尔默的带领下，该公司正向一家“设备与服务”公司转变，并将在有意义的领域打造自有的硬件产品。

两周前有报导称，微软已经在测试一款手机设计，但该公司并未出面证实。（完）