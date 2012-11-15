鲍尔默暗示微软将开发更多自有设备

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译)
路透加州圣克拉拉11月14日电(记者 Noel Randewich)---微软(MSFT.O)首席执行官鲍尔默表示，该公司将着眼更多能够开发自有设备的机会。这或将令微软与其硬件合作伙伴同台竞争，也为未来的微软品牌手机打开大门。
微软上月推出了Surface平板电脑。
鲍尔默周三在加州圣克拉拉的科技业大会上表示：“我希望我们的合作伙伴在未来五年打造的Windows设备占据绝大部分份额吗？答案是绝对肯定的。 ”
“但极其明显的是，在硬件和软件之间有创新机会，这是微软绝对不能不利用的。”
微软已经打造了Xbox游戏主机以及Surface平板电脑，在鲍尔默的带领下，该公司正向一家“设备与服务”公司转变，并将在有意义的领域打造自有的硬件产品。
两周前有报导称，微软已经在测试一款手机设计，但该公司并未出面证实。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选