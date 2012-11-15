〔中国汇市〕人民币收跌,强势升值势头显趋弱迹象(更新版)

(更新收盘情况)

* 人民币走低,盘中虽第13天触及波幅区间上限

* 中间价结束连七天上涨小幅回落

* 午盘大行明显提供美元流动性,疑似央行干预

* 人民币最近强势升值势头略显趋弱痕迹

路透北京11月15日电---人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收跌,终结连续三日的涨势,人民币强势走升势头显趋弱迹象,尽管盘中仍连续第13天触及涨停.市场人士称,午盘有大行明显提供美元流动性,似有央行授意痕迹.

交易员称,中间价连涨之后存在回落的需求,同时也因隔夜美元指数.DXY稍微走强.早盘就已观察到有中资行在涨停位处接盘,午盘继续有大行出来提供美元流动性,随着中共十八大闭幕,后期人民币走向将更为明朗.

"农行和中行比较积极地Bid(美元买盘报价),央行授意的痕迹还是有点明显的."上海一大型银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2334 6.2276 6.2376 6.2905 6.2881 6.2252

"有人接盘,要么是自己有购汇需求,要么是上峰(监管层)旨意."上海另一股份制银行交易员表示.

交易员并称,明天人民币即期市场的情况估计会相对好点,中间价可能还会小幅回软,但交易可能不至于开盘就涨停,市况应该会均衡些.

交易员并认为,新一届中共中央领导人正式亮相虽不会对市场产生直接影响,但十八大结束以后,还是希望央行能出来救市,"不要一口气把银行都涨死,大家都受不了!"

中国共产党新一届中央政治局七名常委周四正式亮相,习近平担任中央总书记及中央军事委员会主席.中共十八届一中全会选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常委.[ID:nSB2102241]

东京汇市欧元兑美元EUR=持稳于1.2738美元,从周二所及两个月低点1.2661反弹,该低点附近存在一些技术支撑位,包括90日移动均线及一目均衡云区底部.[FRX/CN]

以下为北京时间16:59,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3323/03 6.3200

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2279/95 6.2120

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,485点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3819元.

人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值约2.6%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/林高丽

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