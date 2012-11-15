〔中国能源〕周五起汽油和柴油零售价分别调降3.2%和3.4%--发改委

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京11月15日电---中国国家发展和改革委周四决定,自周五(16日)零时起将汽、柴油价格每吨各降低310元和300元人民币,降幅分别为3.2%和3.4%.
刊登在发改委网站的新闻稿并称,此次调整测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元.
中国上次调整油价是在9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.[ID:nSB1771916](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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