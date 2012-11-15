〔中国能源〕周五起汽油和柴油零售价分别调降3.2%和3.4%--发改委

路透北京11月15日电---中国国家发展和改革委周四决定,自周五(16日)零时起将汽、柴油价格每吨各降低310元和300元人民币,降幅分别为3.2%和3.4%.

刊登在发改委网站的新闻稿并称,此次调整测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.23元和0.26元.

中国上次调整油价是在9月11日,汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元,涨幅分别为6.0%和6.5%.[ID:nSB1771916](完)