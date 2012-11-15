〔表格〕欧洲央行第四季专业预估调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透法兰克福11月15日电---下表为欧洲央行周四公布11月月报的最新专业预估人士调查(数据为平均年度百分比变动).
消费者物价调和指数(HICP)2012 2013 2014 长期
最新第四季调查 2.5 1.9 1.9 2.0
第三季调查 2.3 1.7 1.9 2.0
实质GDP成长率 2012 2013 2014 长期
最新第四季调查 -0.5 0.3 1.3 1.8
第三季调查 -0.3 0.6 1.4 1.8
失业率 2012 2013 2014 长期
最新第四季调查 11.3 11.6 11.2 9.0
第三季调查 11.2 11.4 10.8 9.2
注:调查对象为欧元区56位经济分析师、学者、及其他专业预估人士,调查时间为10月16-22日.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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