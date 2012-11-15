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货币新闻 | 2012年 11月 15日 星期四 17:13 BJT

〔表格〕欧洲央行第四季专业预估调查

路透法兰克福11月15日电---下表为欧洲央行周四公布11月月报的最新专业预估人士调查(数据为平均年度百分比变动).

消费者物价调和指数(HICP)2012 2013 2014 长期

最新第四季调查 2.5 1.9 1.9 2.0

第三季调查 2.3 1.7 1.9 2.0

实质GDP成长率 2012 2013 2014 长期

最新第四季调查 -0.5 0.3 1.3 1.8

第三季调查 -0.3 0.6 1.4 1.8

失业率 2012 2013 2014 长期

最新第四季调查 11.3 11.6 11.2 9.0

第三季调查 11.2 11.4 10.8 9.2

注:调查对象为欧元区56位经济分析师、学者、及其他专业预估人士,调查时间为10月16-22日.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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