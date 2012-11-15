〔路透基点〕鸿海董事长郭台铭为收购夏普工厂股权寻求190亿台币贷款

路透香港11月15日电---汤森路透旗下基点报导称,根据熟悉情况的消息人士,台湾鸿海精密(2317.TW)董事长郭台铭为收购夏普液晶显示器(LCD)工厂36%股权而展开190亿台币(6.54亿美元)融资案.

消息人士称,郭台铭为贷款提供个人担保.

郭台铭拥有的一家台湾投资公司将作为借款方.一位消息人士称,这笔贷款有担保,年期少于五年.因未获授权向媒体谈论此事,这位消息人士不愿具名.

根据夏普网站的公告,郭台铭在6月28日和7月12日支付了660亿日圆(8.17亿美元)总额购得132万股Sharp Display Products(SDP)股权.据鸿海称,132万股相当于SDP的36%股权.Sharp Display Products拥有位于大阪的全球唯一一座第10代LCD工厂.

除去郭台铭的个人投资外,根据夏普在3月27日发布的内容,该公司亦同意透过第三方配股的方式向鸿海增发新股.目前尚无相关进展的消息,但台湾当地媒体报导称,双方将在2013年3月前作出最终决定.

路透周三报导称,美国英特尔和高通正在进行谈判,准备向夏普联合投资约300亿日圆(3.71亿美元).根据报导,夏普最早将在本月底前与高通达成协议.

今年迄今,夏普市值已经跌去四分之三.本月稍早时夏普将全年净亏损预估提高了近一倍至4,500亿日圆(56亿美元),而此前该公司在7-9月当季减记了11亿美元重组费用.

9月时,夏普收到来自三菱东京日联银行和瑞穗实业银行的3,600亿日圆贷款.

财务长Tetsuo Onishi在一次简报会上表示,这笔贷款足以让夏普支撑到2014年3月止的下一财年,包括明年9月赎回2,000亿日圆的可转债.(完)