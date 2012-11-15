〔中国债市〕现券收益率小跌,海外市场避险情绪升温助推本地买气

路透上海11月15日电--中国银行间债市周四现券收益率出现小幅下跌,公开市场净回笼未改流动性充裕,加之欧美市场避险情绪持续发酵,令现券市场现暖意.

交易员表示,政策面真空时段内,资金面的稳定及海外市场风险偏好下降成为影响市场的主力.另外今日市场中频现外资客盘,介入部分券种,亦提升买气,推动收益率下行.

"刚开完(十八大)会,预计短期内不会出什么政策.反而今天出现不少外资客盘在买七年期的券,七年(品种)的收益率就下去了些.还有就是海外市场风险偏好下降,对国内产生影响."上海一银行交易员称.

华东一券商交易员指出,目前基本面尚无方向,因此只能采用快进快出的策略,见好就收.

上述上海交易员指出,鉴于经济基本面环比逐渐转好,且按惯例接近年底资金面亦将面临考验,因此预计后续利率债走势或将稳中承压.

针对信用债市,上海一券商交易员表示,经济转好,政策维稳的情况下,机构风险偏好有所抬升,兴趣点从高评级品种转向高利率信用品种,其中城投债券收益高,风险相对可控受到追捧.

中国央行公开市场本周连续第二周净回笼,总额750亿元人民币低于上周.由于资金面仍维持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减.[CN/MMTCN]

美国公债周四在亚洲市场受到支撑,因投资者担心美国财政僵局可能导致预算危机,拖累经济.[ID:nSB2102011]

二级市场上剩余期限约6.56年的国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.4199%/3.4001%,上日尾盘收报3.4349%/3.4001%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2757 3.3242

上日 2.3005 3.3454

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9760/2.9080

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9430/2.8881

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3090(完)

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