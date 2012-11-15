〔中国债市〕现券收益率小跌,海外市场避险情绪升温助推本地买气

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海11月15日电--中国银行间债市周四现券收益率出现小幅下跌,公开市场净回笼未改流动性充裕,加之欧美市场避险情绪持续发酵,令现券市场现暖意.
交易员表示,政策面真空时段内,资金面的稳定及海外市场风险偏好下降成为影响市场的主力.另外今日市场中频现外资客盘,介入部分券种,亦提升买气,推动收益率下行.
"刚开完(十八大)会,预计短期内不会出什么政策.反而今天出现不少外资客盘在买七年期的券,七年(品种)的收益率就下去了些.还有就是海外市场风险偏好下降,对国内产生影响."上海一银行交易员称.
华东一券商交易员指出,目前基本面尚无方向,因此只能采用快进快出的策略,见好就收.
上述上海交易员指出,鉴于经济基本面环比逐渐转好,且按惯例接近年底资金面亦将面临考验,因此预计后续利率债走势或将稳中承压.
针对信用债市,上海一券商交易员表示,经济转好,政策维稳的情况下,机构风险偏好有所抬升,兴趣点从高评级品种转向高利率信用品种,其中城投债券收益高,风险相对可控受到追捧.
中国央行公开市场本周连续第二周净回笼,总额750亿元人民币低于上周.由于资金面仍维持相对宽松,机构对资金的需求减弱,逆回购滚动操作规模因此顺势再减.[CN/MMTCN]
美国公债周四在亚洲市场受到支撑,因投资者担心美国财政僵局可能导致预算危机,拖累经济.[ID:nSB2102011]
二级市场上剩余期限约6.56年的国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.4199%/3.4001%,上日尾盘收报3.4349%/3.4001%
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.2757 3.3242
上日 2.3005 3.3454
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9760/2.9080
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9430/2.8881
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3090(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 徐永/刘昕; 审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。