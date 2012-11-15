城市化是解决中国经济失衡的关键--麦肯锡

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Nick Edwards
路透北京11月15日电---麦肯锡发布报告称，城市化或能解决中国经济失衡问题，并在未来五年将经济由过去30年投资和出口拉动的增长模式，转变为内需主导的增长模式。
国际货币基金组织的模型显示，中国经常帐盈余仍然过大，尽管2008-2009年的金融危机导致国际收支不平衡缓解。国际货币基金组织官员称，随着全球经济增速恢复，中国经常帐盈余或再度扩大。
“我们认为现在是未来几十年中国经济的转折点。世界经济发展只有一种模式：现代社会是城市化、消费引领、生产拉动和服务导向的。目前这些在中国都不存在。不过城市化是最重要的，”麦肯锡董事Jonathan Woetzel对路透表示。
该报告名为《下一步中国走向何处》（What's Next for China），预测进一步的城市化将逆转消费占GDP比重下降的长期趋势，未来五年该比重将上升，2025年民间消费将超过投资，成为经济增长的最大拉动力。
部分推动力将来自居民收入增速持续高于GDP增速，至少2012年到2030年需如此。
麦肯锡的模型预计，2012-2030年，全国平均每户消费将从3万元上升至9.2万元。
报告称，这种变化将从根本上改变中国经济的结构，城市尤其明显，特别是人口少于150万的城市，这些城市将贡献目前到2030年城市GDP增长的40%。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。