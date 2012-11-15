伊朗谴责以色列空袭加沙之举为“恐怖主义”

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月15日电---以色列在加沙地带对巴勒斯坦武装分子发起攻击，伊朗周四对此予以谴责，称此举为“有组织的恐怖主义”。
根据半官方的法斯通讯社(Fars)的报导，伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特(Ramin Mehmanparast)表示：“伊朗认为以色列军队杀害平民的犯罪行为是有组织的恐怖主义，对其予以强烈谴责。”
梅赫曼帕拉斯特还谴责称，在以色列发动攻击后，“声称维护人权的国际组织缄默不语”。
以色列周三对加沙的空袭造成哈马斯军事指挥官死亡，该国还威胁要入侵该地区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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