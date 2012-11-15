版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 18:05 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委会决定对中国产陶瓷餐具和厨房用具课征临时关税,但一主要成员国反对

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MECT1]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐