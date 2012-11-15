《中国企业债发行日程表》--11月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *贵阳市工业投资集团 17 7 簿记建档区间6.30%-6.80% AA 11/19-11/23 银河证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================== *江苏张家港经济 10 7 6.98% AA 11/16-11/22 中银国际 开发区实业总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *株洲云龙发展 10 7 簿记建档区间6.50%-7.50% AA 11/19-11/21 中信建投 投资控股集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *营口沿海 16 7 7.08% AA 11/16-11/22 国泰君安 开发建设公司 广州证券 ======================================================================================== 高密国资 8 7 6.70% AA- 11/15-11/16 宏源证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,重庆三峡担保集团担保) 4 6 6.75% AA- 11/15-11/16 宏源证券 (第3-6年每年末偿还25%本金,北京首创投资担保公司担保) ======================================================================================== 营口港集团 22 8 前5年利率区间5.30%—6.30% AA+ 11/13-11/16 中信建投证券 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 沈阳和平区国资 12 7 6.85% AA 11/13-11/19 国泰君安 ======================================================================================== 辽阳城市 15 7 7.10% AA 11/13-11/19 太平洋证券 资本经营公司 广州证券 ======================================================================================== 芜湖新马投资公司 8 7 7.18% AA- 11/14-11/20 华林证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 大连德泰控股公司 15 7 6.50% AA+ 11/15-11/21 国泰君安 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》