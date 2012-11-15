〔欧洲汇市〕美元兑日圆升至六个半月新高

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦11月15日电---美元兑日圆周四升至六个半月新高,之前有望成为日本下任首相的反对党领袖呼吁大幅度放松货币政策.
美元兑日圆JPY=日内升0.9%至80.99日圆,为4月30日来最高.
美元/日圆在EBS扩大涨幅,上涨1%至六个半月新高81.08.(完)
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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