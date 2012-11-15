〔欧洲金融〕希腊财政问题解决方案不应包括调整债务本金--欧盟执委

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透赫尔辛基11月15日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四表示,解决希腊财政问题需要结合多项措施,但不应包括改变希腊债务的本金.
一位欧元区高层周三对路透表示,欧元区各国财长在下周二布鲁塞尔会议上,将试图提出为希腊填补财政缺口到2014年的办法,但不会寻找持续至2020年的方案.
德国商报(Handelsblatt)援引欧盟外交官员报导称,欧洲可以通过降低现有债务的利率和延长贷款到期日的方法来填补希腊财政缺口.(完)
--编译 洪曦;审校 王冠中
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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