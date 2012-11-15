〔欧洲金融〕希腊财政问题解决方案不应包括调整债务本金--欧盟执委

路透赫尔辛基11月15日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四表示,解决希腊财政问题需要结合多项措施,但不应包括改变希腊债务的本金.

一位欧元区高层周三对路透表示,欧元区各国财长在下周二布鲁塞尔会议上,将试图提出为希腊填补财政缺口到2014年的办法,但不会寻找持续至2020年的方案.

德国商报(Handelsblatt)援引欧盟外交官员报导称,欧洲可以通过降低现有债务的利率和延长贷款到期日的方法来填补希腊财政缺口.(完)