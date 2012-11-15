哈马斯火箭弹导致三名以色列人丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透加沙11月15日电---哈马斯一枚火箭弹周四击中加沙地带北部，导致三名以色列人丧生。此前以军战斗机对加沙市内和附近的目标进行了轰炸，导致13名巴勒斯坦人身亡。

哈马斯组织称，向特拉维夫发射了一枚一吨重、伊朗制造的Fajr 5火箭弹。不过没有关于特拉维夫市受到影响的报导。特拉维夫位于加沙以北50公里。

伊朗支持并武装哈马斯，与以色列仇恨极深。伊朗谴责以色列国防军发起的军事行动是“有组织的恐怖主义”。

以色列更加担忧埃及的态度。周二埃及新伊斯兰政府为巴勒斯坦和以色列促成了一个停火协议，不过第二天就因以色列袭击致使哈马斯军事领导人身亡而破裂。哈马斯是目前控制埃及的穆斯林兄弟会的分支。

埃及谴责以色列的军事行动，并召回了驻以色列大使。以色列驻埃及大使也离开了开罗，称是日常回国探亲，以色列称其驻埃及大使馆将继续开放。

以色列军方称，在其“防卫之柱”行动第二天清晨，该国铁穹防御系统击落了从加沙发射的130多枚火箭弹中的几十枚。不过其中一枚火箭弹突破了铁穹防御系统。

以色列警方称，一枚火箭弹击中了位于加沙以北约25公里的Kiryat Malachi镇一栋四层建筑，导致三人死亡。他们是近期冲突开始后第一批遇难的以色列人。（完）