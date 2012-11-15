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亚洲 | 2012年 11月 15日 星期四 18:29 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶上涨逾2%,受日圆下跌推动

路透东京11月15日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周四上涨逾2%,因日本当局或推出强有力货币政策的可能性,推动日圆兑美元大跌.

TOCOM指标期胶4月合约<0#2JRU:>JRUc6收高2.1%,报每公斤251日圆,日内高见252.4日圆.

"橡胶价格因美元/日圆的急剧走势而跳升,该汇价走势将部分大宗商品推升至新的水准,"东京一位交易员表示.

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