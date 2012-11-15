《欧洲经济焦点》欧元区第三季GDP萎缩,2009年来第二次经济衰退

* 欧元区第三季GDP下滑0.1%

* 法国、德国第三季GDP均成长0.2%,但荷兰、西班牙、意大利GDP均下滑

* 比利时经济陷入停滞,奥地利经济萎缩

路透布鲁塞尔11月15日电---欧元区于7-9月陷入经济衰退,这是自2009年全球金融危机以来第二次出现衰退,因法国经济的韧性不足以弥补整个欧洲的下滑态势,而持续三年之久的债务危机也拖累德国经济放缓.

欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第三季国内生产总值(GDP)较上季下滑0.1%,第二季则为下滑0.2%.

连续两个季度的GDP萎缩,将规模达9.4万亿欧元(12万亿美元)的欧元区经济正式拉入衰退.意大利和西班牙GDP萎缩已持续一年之久,而希腊则正经历着大萧条.

尽管欧元区两个最大经济体--德国与法国第三季都勉强成长0.2%,也无法让欧元区免于二次衰退.其他大型经济体例如意大利、西班牙和荷兰的经济都是萎缩,出口大国比利时则呈现停滞.

全欧洲有数百万民众抗议政府实施撙节.欧盟决策官员认为撙节是终结债务危机的关键,不过其他人却归咎撙节是造成经济萎缩的杀手.

"现在我们第二度跌入衰退,这完全是自找的,"伦敦政经学院经济学家Paul De Grauwe说."这是南部国家过度撙节,而北部国家拒绝其他手段的结果,"他说.

但并非所有人都这么想.欧盟执委会指出,希腊、葡萄牙、西班牙及爱尔兰等国的劳工成本正在下滑,出口则在成长,坚称撙节措施是降低过高预算赤字的必要之恶.

欧盟执委会预估,2012年全年欧元区经济将萎缩0.4%.

明年经济复苏的希望也愈来愈低.欧盟执委会称2013年成长可能仅有0.1%.

欧元区经济反弹对于全球其他地区可能至关重要,因美国及中国都面临欧洲危机冲击企业成长能力的影响.

一个乐观迹象是,欧盟统计局公布欧元区10月通胀率由9月的2.6%降至2.5%,这暗示居高不下通胀问题可能告一段落.通胀问题加剧了目前的困难环境.

不过,欧洲最大经济体德国在数月来显现出韧性之后,德国企业开始受到危机的困扰,欧元区和海外市场对德国商品的需求正在枯竭.

德国国内生产总值(GDP)继在第一季度增长0.5%之后,第二季放缓至增长0.3%,第三季又再次下滑.分析师预计第四季表现更差.(完)