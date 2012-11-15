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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 07:30 BJT

墨西哥西南部发生6级地震

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城11月15日电---美国地质调查局表示，墨西哥西南部周四发生6级地震，但尚无损失报告。

此次地震发生于当地时间早上3时20分(0920 GMT)，震源深度为38英里(61公里)，震中位于格雷罗州Arcelia市西北10英里处，首都墨西哥城亦有震感。

一名路透记者称，首都一些市民跑出了公寓。

格雷罗州民防保护局的Alto Bogar Castillo表示：“幸好，迄今还未收到任何损失报告。”

根据墨西哥城市长办公室发布的声明，墨西哥城未有重大损失报告。

声明称：“市里一切运转正常。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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