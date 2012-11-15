墨西哥西南部发生6级地震

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨西哥城11月15日电---美国地质调查局表示，墨西哥西南部周四发生6级地震，但尚无损失报告。
此次地震发生于当地时间早上3时20分(0920 GMT)，震源深度为38英里(61公里)，震中位于格雷罗州Arcelia市西北10英里处，首都墨西哥城亦有震感。
一名路透记者称，首都一些市民跑出了公寓。
格雷罗州民防保护局的Alto Bogar Castillo表示：“幸好，迄今还未收到任何损失报告。”
根据墨西哥城市长办公室发布的声明，墨西哥城未有重大损失报告。
声明称：“市里一切运转正常。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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