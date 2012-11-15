〔中国个股〕中集集团公布B股转H股操作指南,境内券商可试水H股经纪

路透上海11月16日电---作为首个尝试B股转H股的中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ,周四晚间公布相关操作指南,其亮点之一是境内券商此次可以试水H股经纪业务,尽管只是个股特例.

为确保中集B转H顺利,中国证监会和深圳证交所还制定了B股转换上市地以介绍形式在港上市境内证券公司的技术指引,并对所涉及的交易结算系统升级改造进行了安排.操作指南的出台,亦意味着中集B转H进程向前迈进了一步.

中集集团B转H在8月已获公司股东会通过,近期已向中国证监会和港交所递交申请.据汤森路透旗下IFR此前报导,中集集团将于12月底之前在港交所主板上市.这将为其它B股上市公司开创海外上市的新路.

中集集团公告指出,未来一旦境内投资者办理中集B转H后,可选择通过境内证券公司进行委托交易及资金转帐,而中集H股将可以"299901"的代码在境内券商处显示其报价.投资者在正常支付H股佣金外,还须向境内券商缴纳相关佣金.

将来转股后,持有中集集团H股的境内投资者以及未在海外开设H股帐户的境外投资者,只能继续持有或卖出中集H股,不得再行买入.若是境外投资者,又在海外开设过H股帐户,将来可以自由买卖中集H股.

中集集团本次转板的财务顾问国泰君安证券提醒投资者注意,H股与A股在交易制度、交易时间等多处细节都有不同,并针对这些做出一些安排.例如15:00后A股交易结束,境内投资者不能再提出针对中集H股新的交易指令,但在16:00香港收市前,当日未取消的中集H股卖出指令依然有效.

中集集团目前同时在深交所的A股和B股市场上市,此次转板涉及14.30亿股,但不会新募资本.公司将安排第三方向B股股东提供现金选择权,每股9.83港元.

中集B股交易一直处于极度不活跃状态,公司认为,通过实施本方案后实现在香港上市流通,有利于提升公司的知名度,推进公司的国际化进程,同时境外资本市场可为公司提供更加广阔的融资平台和价值实现平台,有利于公司参与境外资本运作.

中集B股周四收报9.65港元,涨0.42%;A股收在9.58元,跌1.54%.(完)