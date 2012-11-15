〔美国热股〕Precision Castparts盘初上涨,因获伯克希尔哈撒韦买入

路透11月15日电---据周三披露的监管文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)第三季出脱零售及消费类股,但新增Deere (DE.N)及Precision Castparts (PCP.N)等工业制造类股.[ID:nST0575221]