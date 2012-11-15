〔欧元债市〕德债持于高位,因投资者仍感到不安

* 德债受希腊和西班牙忧虑支撑

* 投资者寻求较高收益率扶助非德国公债表现出众

* 德债料将持稳,西班牙再度面临压力

路透伦敦11月15日电---德债期货周四连续第四日持于高位,且陷入狭窄区间内,因鲜有迹象显示短期内围绕希腊和西班牙债务问题的紧张气氛将得到缓解.

近几周,投资者对低风险资产的需求使德债受益,因国际金主在向希腊发放该国急需的贷款的问题上仍争执不休,且西班牙仍未显示出任何求助的意愿.

持续的不确定性扶助德债期货FGBLc1连续第四日守在143之上,结算价较昨日回落1个跳动点,报143.13,但仍接近上周五触及的两个月高位143.48.

不过,由于投资者被迫寻求能提供更高回报的投资选择,收益率较高的公债也获得一定的需求,使其与可比德债利差收窄.

10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB回落1.5个基点,报2.087%.意大利和西班牙10年期公债收益率分别回落4.5和7.5个基点,不过,今日公债市场的所有波幅都没有超出近期的区间.

风险略高的资产的涨势受助于今日公布的经济产出数据.数据显示,欧元区GDP自2009年以来第二次陷入衰退,但数据不如部分市场人士之前预期的那么糟,使市场略感释然.

尽管欧盟高层官员有关如何解决希腊债务问题的磋商迟迟未批准向希腊发放贷款,市场仍预期希腊会及时获得贷款,以避免违约给其他欧洲国家造成冲击.

西班牙也在为应对高负债而殚精竭虑,最新公布的数据显示,该国经济在衰退泥潭中越陷越深,但该国政府仍未显示出短期内求助的意愿,因该国目前仍能以可承受的利率借贷.

但可承受的借贷成本是建立在预期该国将求助以激活欧洲央行购债计划的基础上,这使投资者对西班牙政府的热情冷却,因看不到该国债务问题得以解决的任何迹象.(完)

--编译 母红;审校 李军

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