〔欧洲汇市〕英镑涨势脆弱,因疲弱数据使英镑前景黯淡

* 英镑兑美元从两个月低位反弹

* 英镑跟随欧元/美元走强

* 疲弱的零售销售数据和英国央行的前景预测重压英镑

路透伦敦11月15日电---英镑兑美元周四从两个月低位反弹,跟随欧元/美元涨势,但在疲弱的英国经济数据凸显存在央行出台更多刺激举措的风险后,英镑走势脆弱.

英镑兑美元GBP=D4尾盘上扬0.2%,报1.5862美元.在数据显示,英国零售销售意外回落后,英镑跌至9月5日最低1.5828美元,之后,重拾升势.

策略师表示,英镑跟随欧元/美元涨势,因在略高于预期的德法两国经济数据公布后,对风险较高货币的需求获得一定的支撑.

但英镑前景仍然低迷,因疲弱的数据和英国央行通胀报告使英镑承压.周三公布的英国央行通胀报告对强势英镑对经济产生的影响表示不安.

决策者还表示,如果需要,仍可能重启新一轮货币宽松以提振经济.

今日公布的数据显示,英国10月零售销售回落0.8%,预期为持平.

英镑兑欧元触及两周低位.欧元/英镑EURGBP=D4日内上扬0.2%,报0.8055英镑,盘中升至10月31日以来最高0.8065英镑.

英镑稍早的跌势推动英镑贸易加权指数=GBP跌至三周低位83.4.

今年迄今,英镑贸易加权指数累计上扬3.2%,该指数从去年7月初触及的16个月低位77.70反弹了近8%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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