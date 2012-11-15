〔英国债市〕公债价格小幅上涨,受10月零售销售数据疲弱支撑

路透伦敦11月15日电---英国公债价格周四小幅上涨,受10月零售销售数据疲弱和英债标售良好的支撑,令英债表现胜过可比德债,但仍维持在近期波动区间内.

英国统计局周四公布,英国10月零售销售较前月下滑0.8%,为4月以来最大降幅;较上年同期为增长0.6%.路透预估分别为持平和成长1.7%.[ID:nSB2102233]

12月英债期货FLGZ2升高15个跳动点,结算价报120.40,盘中在34个基点的窄幅区间内交投,而可比德债期货FGBLZ2小跌1个跳动点.

"很多长期投资者或者结帐,或在面临众多不确定性之际不打算大举建仓,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic指出.

"因此使得市场陷入极狭窄的区间交投,英债和风险资产市场均是如此."

英国债务管理局(DMO)周四标售20亿英镑票息3.75%,2052年到期的指标40年期公债GB40YT=RR,投标倍数为1.72倍.

"需求相当不错,"Stamenkovic说."但此类标售从来不会极受追捧,因年底前还会发售一些期限较长的公债."

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌1个基点,至1.74%;10年期英债较可比德债利差EU10YT=RR缩窄1个基点,至40基点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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