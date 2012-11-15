〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第五日下跌,受技术面疲弱拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透11月15日电---美国小麦期货周四录得连续第五日下滑,为两个半月以来最长的下跌期,交易商称受累于技术面疲弱.
美国农业部(USDA)上周意外调升结转库存预估,令小麦价格依然承压,但指标芝加哥期货交易所(CBOT)-12月软红冬麦合约WZ2在一个月低位8.43-1/4附近寻获支撑,此前在11月13日触及了该水平.
CBOT-12月小麦期货在此番下跌中累计滑落6.3%,为指标合约在6月初下挫6.6%之后录得的最大五日跌幅.
全球最大小麦进口国--埃及的主要商品进口机构GASC周四公布,将把乌克兰从2013年供应国名单中剔除,此前乌克兰政府称将从12月1日起停止出口小麦.
埃及GASC并称,预料在明年1-4月期间购买至少150万吨小麦.
分析师预料,美国农业部一周报告将显示,上周小麦出口销售25-45万吨,高于前一周的22.09万吨.
欧洲交易商提到,台湾面粉公会(Taiwan Flour Millers' Association)已招标购买6.82万吨美国磨粉小麦.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌3-1/4美分,结算价报每蒲式耳8.45-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为117,785口.(完)
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--编译 肖群英;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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