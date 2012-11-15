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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 05:16 BJT

〔美股盘后〕戴尔发布第三季业绩后股价大涨2.5%

路透纽约11月15日电---电脑制造商戴尔DELL.O周四在美股盘后交易中大涨2.5%,此前该公司发布了季度业绩.

戴尔公布第三季GAAP每股盈利为0.27美元,非GAAP每股盈利为0.39美元;营收为137亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计戴尔第三季每股盈利为0.40美元,营收为139亿美元.

戴尔预计第四季营收按季增长2-5%,市场预计为144.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计2013会计年度戴尔每股盈利为1.73美元,营收为573.9亿美元.(完)

如欲提取相关新闻,请击点[DELL.O-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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