〔美股盘后〕戴尔发布第三季业绩后股价大涨2.5%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约11月15日电---电脑制造商戴尔DELL.O周四在美股盘后交易中大涨2.5%,此前该公司发布了季度业绩.
戴尔公布第三季GAAP每股盈利为0.27美元,非GAAP每股盈利为0.39美元;营收为137亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计戴尔第三季每股盈利为0.40美元,营收为139亿美元.
戴尔预计第四季营收按季增长2-5%,市场预计为144.8亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计2013会计年度戴尔每股盈利为1.73美元,营收为573.9亿美元.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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