〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,因美国"财政悬崖"担忧和南美气候

路透11月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四受多头平仓打压下跌,终止两日升势,因投资者担忧美国"财政悬崖",且南美天气有利于作物生长.

谷物期货市场和美国股市下滑,因投资者担忧,若国会中民共两党无法达成协议以避免"财政悬崖",约6,000亿美元的增税和减支措施将于明年1月生效,恐将拖累美国经济陷入衰退.

欧元区于7-9月陷入经济衰退,这是自2009年全球金融危机以来第二次出现衰退,因法国经济的韧性不足以弥补整个欧洲的下滑态势,而持续三年之久的债务危机也拖累德国经济放缓.[ID:nSB2103071]

CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆期货走低,但豆油受到美国新近出口销售的支撑.

美国农业部(USDA)证实,已向未具名目的地出售3.2万吨美国豆油,2012/13年交付.此乃两天内第二次向不知名目的地出售豆油,农业部周三宣布销售了4万吨豆油.

行业人士预料,USDA因假期推迟到周五发表的出口销售报告料将显示,美国上周出口销售大豆25-55万吨,豆粕15-25万吨,豆油2-5万吨.

Commodity Weather Group气象学家Joel Widenor表示,阿根廷的降水减少有助于加快作物播种速度,但下周将会迎来新一轮降雨.

Widenor说,巴西北部的频繁降雨有助于作物生长.在巴西中南部地区,从下周初到15天周期的末尾将至少有三场降雨的可能性.

阿根廷农业部在一周作物报告中称,该国本季的大豆种植面积应达到1,940万公顷,高于上年同期的1,870万公顷.

指标CBOT-1月大豆合约SF3下跌17美分,报每蒲式耳14.02美元.

12月豆粕合约SMc1收挫5.5美元,报每短吨430.5美元,12月豆油合约BOc1收跌21美分,报每磅47.46美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为123,316口,豆粕期货为55,822口,豆油期货为108,421口.

以下为CBOT农产品期货在2045GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 721.25 -4.50 -0.6% 11.6%

CBOT大豆Sc1 1402.00 -17.00 -1.2% 17.0%

CBOT豆粕SMc1 430.50 -5.50 -1.3% 39.1%

CBOT豆油BOc1 47.46 -0.21 -0.4% -8.9%

CBOT小麦Wc1 845.50 -3.25 -0.4% 29.5%

CBOT稻米RRc1 1486.50 21.50 1.5% 1.8%

EU小麦BL2H0 .00 0.00 0.0% -100.0%

NYMEX原油期货CLc1 85.47 -0.85 -1.0% -13.5%

道琼工业指数.DJI 12,549 -22 -0.2% 2.7%

现货金XAU= 1713.60 -12.75 -0.7% 9.6%

欧元/美元EUR= 1.2768 0.0032 0.3% -1.4%

美元指数.DXY 81.1000 0.0410 0.1% 1.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1024 13 1.3% -41.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)