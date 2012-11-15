〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.23%,Nasdaq指数下跌0.35%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约11月15日电---美国股市周四收盘小跌,美国政界人士有关日益逼近的增税和减支调整的磋商可能旷日持久的前景令投资人保持谨慎态度,且沃尔玛业绩逊于预期.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI跌28.57点,或0.23%,至12,542.38点;标准普尔500指数.SPX下滑2.17点,或0.16%,至1,353.32点.Nasdaq指数.IXIC下挫9.87点,或0.35%,至2,836.94点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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