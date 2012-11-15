〔美股盘后〕应用材料股价上扬1.7%,此前公布季度业绩

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透纽约11月15日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)股价周四在美股盘后交易中大涨1.7%,此前公司公布季度业绩.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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