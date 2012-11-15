〔纽约期市〕可可期货延续涨势,阿拉比卡咖啡期货触及2010年6月来最低

路透纽约/伦敦11月15日电---可可期货周四延续涨势,投资人继续买入可可豆,因忧虑全球最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)供应中断,此前该国总统解散政府,令市场意外.

ICE阿拉比卡咖啡期货下跌至逾两年最低,因库存增加,而迹象显示糖供应过剩仍然令价格承压.

ICE可可市场升穿长期移动均线,触及技术买盘,扶助美国和英国市场延展周三的升势.两个市场可可期货均连续两天触及及10月24日来的最高位.

洲际交易所(ICE)-3月可可期货CCc2跳涨26美元,或1.06%,结算价报每吨2,483美元.周三该合约上涨3%,录得10周来最大单日升幅,因科特迪瓦总统解散政府,作空者回补头寸.指数基金展期,也增加上行动能.

12月可可期货CCc1较3月合约升水上升近一倍至每吨19美元,上日为11美元.周五将迎来第一个交割通知日.

指标伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)--3月可可期货LCCc2升10英镑,或0.63%,收报每吨1,602英镑.

3月阿拉比卡咖啡期货KCc2触及2010年6月来最低位,之后反弹.早盘低见1.4945美元,因市场准备将有大量供应,结算价上扬0.01美分,或0.81%,报每磅1.54美元.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收高1美元,报每吨1,903美元,盘中低见1,891美元,为2月8日以来的最低水准.

3月原糖期货SBc1下滑0.20美分,或1.04%,报每磅19.04美分.

伦敦Liffe-12月白糖期货LSUc1收高2.3美元,或0.43%,报每吨533.2美元.(完)