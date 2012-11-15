〔美国股市〕基本持平,因谨慎的投资人采取守势

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 沃尔玛拖累道指下跌,财政悬崖忧虑令市场承压
* 本周迄今标普500指数下跌近2%
* 上周美国初请失业金人数急升,投资人认为受风暴影响
* 戴尔在盘后下跌
* 道指收跌0.23%,标普500指数收低0.16%,Nasdaq指数跌0.35%
路透纽约11月15日电---美国股市周四几无变动,美国政界人士有关日益逼近的增税和减支调整的磋商可能旷日持久,这种前景令投资人保持谨慎.沃尔玛营收令人失望,股价下跌.
本周迄今标普500指数下跌近2%,扩大上周的跌幅,且缩减了年内录得的升幅.
2012年股市表现原本亮丽,目前变成表现平平,随着2012年接近尾声,投资人愈发倾向于保住现有收益.
如果不能达成协议避免财政悬崖,投资人忧虑美国经济将可能再次衰退.
Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz说,此外还有欧债危机的影响,均令企业面临不确定的前景,让人很难知道一只股票的价值多少.
"因不知道增长前景将会如何,所以很难确定估值,"Lancz说,"这肯定不利于人们增持或大量买入股票."
欧元区第三季经济滑入衰退,为2009年来第二次衰退,因该区受债务问题困扰.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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