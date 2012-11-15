〔美国股市〕基本持平,因谨慎的投资人采取守势

* 沃尔玛拖累道指下跌,财政悬崖忧虑令市场承压

* 本周迄今标普500指数下跌近2%

* 上周美国初请失业金人数急升,投资人认为受风暴影响

* 戴尔在盘后下跌

* 道指收跌0.23%,标普500指数收低0.16%,Nasdaq指数跌0.35%

路透纽约11月15日电---美国股市周四几无变动,美国政界人士有关日益逼近的增税和减支调整的磋商可能旷日持久,这种前景令投资人保持谨慎.沃尔玛营收令人失望,股价下跌.

本周迄今标普500指数下跌近2%,扩大上周的跌幅,且缩减了年内录得的升幅.

2012年股市表现原本亮丽,目前变成表现平平,随着2012年接近尾声,投资人愈发倾向于保住现有收益.

如果不能达成协议避免财政悬崖,投资人忧虑美国经济将可能再次衰退.

Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz说,此外还有欧债危机的影响,均令企业面临不确定的前景,让人很难知道一只股票的价值多少.

"因不知道增长前景将会如何,所以很难确定估值,"Lancz说,"这肯定不利于人们增持或大量买入股票."