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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0120 - 一年期贴现国库券标售

0530 - 日本电气事业连合会会长八木诚举行月度新闻发布会

0630 - 日本北陆电力(9505.T)社长Susumu Kyuwa举行新闻发布会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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