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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 06:35 BJT

《美国重要政经日程》--11月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售

1400 - 财政部公布月度国际资本流动报告

1415 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布10月工业生产和产能利用率数据

1500 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

2000 - 农业部公布月度牛存栏报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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