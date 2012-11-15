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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 06:42 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元持坚,尽管市场对经济前景信心不足

路透多伦多11月15日电---加元兑美元周四走强.尽管市场对全球经济并不看好,但加元仍获得一些投资者买需.

加沙地区战火重燃未能阻止油价下跌,也扶助加元走强.

加元/美元CAD=D4在北美市场收报1.0013加元或0.9987美元,高于周三收盘水准1.0038加元或0.9962美元.

"市场中仍有一些加元买需...不少企业想买进加元."Scotiabank外汇交易主管Steve Butler表示.

加元表现也强于大多其他主要货币,不过加元/欧元触及约两周低点.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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