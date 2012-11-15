〔加拿大汇市〕加元兑美元持坚,尽管市场对经济前景信心不足

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透多伦多11月15日电---加元兑美元周四走强.尽管市场对全球经济并不看好,但加元仍获得一些投资者买需.
加沙地区战火重燃未能阻止油价下跌,也扶助加元走强.
加元/美元CAD=D4在北美市场收报1.0013加元或0.9987美元,高于周三收盘水准1.0038加元或0.9962美元.
"市场中仍有一些加元买需...不少企业想买进加元."Scotiabank外汇交易主管Steve Butler表示.
加元表现也强于大多其他主要货币,不过加元/欧元触及约两周低点.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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