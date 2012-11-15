《综述》超级风暴桑迪推高美国一周初请失业金人数并损及11月制造业

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 美国上周初请失业金人数增加7.8万人
* 费城联邦储备银行制造业指数显示11月出现萎缩
* 超级风暴加剧了失业增加和制造业活动疲弱
路透华盛顿11月15日电---超级风暴桑迪(Sandy)推高上周初请失业金人数并冲击到中大西洋地区11月的制造业活动,表明这场风暴可能对第四季的经济成长造成严重打击.
劳工部周四公布,上周经季节调整后的初请失业金人数上升7.8万达到43.9万人,为2011年4月以来高位.
这是自2005年9月飓风卡崔娜(Katrina)以来的最大一周增幅.
预计这场风暴的影响只是暂时性的,因此数据并没有给出什么能够说明美国经济体质状况的线索.不过短期内其影响可能比经济学家先前料想的要大.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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