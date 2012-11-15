《综述》超级风暴桑迪推高美国一周初请失业金人数并损及11月制造业

* 美国上周初请失业金人数增加7.8万人

* 费城联邦储备银行制造业指数显示11月出现萎缩

* 超级风暴加剧了失业增加和制造业活动疲弱

路透华盛顿11月15日电---超级风暴桑迪(Sandy)推高上周初请失业金人数并冲击到中大西洋地区11月的制造业活动,表明这场风暴可能对第四季的经济成长造成严重打击.

劳工部周四公布,上周经季节调整后的初请失业金人数上升7.8万达到43.9万人,为2011年4月以来高位.

这是自2005年9月飓风卡崔娜(Katrina)以来的最大一周增幅.